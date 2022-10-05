Орлова отказалась от гендер-пати, так как знает, кто у нее родится

Телеведущая и певица Ольга Орлова высказалась на тему, которая в свете ее беременности интересует большое количество людей. 44-летняя женщина заявила, что знает пол будущего малыша, но она не будет делать из этого нюанса повода для вечеринки.
Телезвезда заявила, что не станет устраивать модную среди звезд гендер-пати – вечеринку, на которой объявляется пол малыша.
«Потому что я знаю, кто там живет. Я не представляю, как многие родители до последнего не узнают, кто у них будет! – написала Ольга в своем блоге. - Я всегда хочу все знать. И совсем скоро я обязательно поделюсь этим с вами».
К слову, тот факт, что родители знают пол будущего ребенка, еще не значит, что не стоит устраивать гендер-пати. В случае со знаменитостями родителям ничто не мешает изображать неведение для привлечения внимания аудитории. Но Орлова, судя по всему, не из числа звезд, готовых на такой ход.
По подсчетам поклонников, ведущая реалити-шоу «Дом-2» родит ребенка от бизнесмена Валерия в начале следующего года. Малыш станет вторым ребенком Орловой. У телеведущей есть взрослый сын Андрей от первого мужа.