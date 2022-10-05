Чем обернулась случайная встреча Цискаридзе с Садальским

«Я говорю: «Здравствуйте, хочу вам задать вопрос: почему вы обо мне пишете ложь. И он меня стал оскорблять… безумно, нехорошо», - рассказал Цискаридзе в эфире телешоу «Сегодня вечером». Николай Максимович в долгу не остался. «А я же артист, я ответил сразу так, что мало не показалось, развернулся и ушел», - отметил он.