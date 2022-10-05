Чем обернулась случайная встреча Цискаридзе с Садальским

Народный артист Николай Цискаридзе рассказал о случайной встрече в поездке с актером Станиславом Садальским, которая произошла в присутствии звезды телесериала «Сваты» Татьяны Кравченко. Ректор академии русского балета им. Вагановой задал звезде театра и кино неудобный прямой вопрос, и тот отреагировал.
По словам Николая Максимовича, он часто пересекается в поезде с Кравченко. Но в одну из поездок он случайно пересекся еще с одной знаменитостью. О том, что Станислав Юрьевич тоже находится в вагоне, звезде балета сообщила актриса.
«Я говорю: «Здравствуйте, хочу вам задать вопрос: почему вы обо мне пишете ложь. И он меня стал оскорблять… безумно, нехорошо», - рассказал Цискаридзе в эфире телешоу «Сегодня вечером». Николай Максимович в долгу не остался. «А я же артист, я ответил сразу так, что мало не показалось, развернулся и ушел», - отметил он.
Далее Кравченко спокойно переговорила с Садальским, и тот якобы сказал ей, что пишет про Цискаридзе ради хороших рейтингов. Напомним, что Станислав Юрьевич прошелся по артисту балета, когда выяснилось, что он заменит Максима Галкина в популярном телешоу.