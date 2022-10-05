Балерина Волочкова решила измерить новую купель шпагатом

Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поразила своих фанатов. Женщина решила измерить именную купель своим шпагатом. Кадрами со своей растяжкой она поделилась в социальных сетях.
"Поскольку она круглая, я могу сказать, что теперь можно будет в разных ракурсах здесь исполнять шпагат, и радовать вас красивыми фотографиями и видеокартами", — поделилась балерина.
Напомним, что не так давно женщина изменила свой образ. Балерина отстригла чёлку и покрасила волосы. Известная телеведущая Виктория Боня заявила, что Волочковой к лицу новый имидж.