Нестабильная психика: что случилось с Карой Делевинь

Британская супермодель Кара Делевинь — одна из самых ярких звезд подиума 2010-х годов. Она была музой художественного директора дома Chanel Карла Лагерфельда и получила статус «Модель года» по версии British Fashion Awards. Манекенщица выросла в состоятельной семье, но одевалась в массмаркете, как типичный подросток. Несмотря на это, она стала кумиром миллионов девушек по всему миру и вернула в моду естественные брови. Однако в последнее время с Делевинь происходит нечто странное: так, в начале сентября она приехала в аэропорт без обуви, в грязной одежде и на два часа опоздала на рейс. Ее хаотичные движения и крики, которые успели запечатлеть папарацци, встревожили поклонников, а друзья модели всерьез задумались о ее психическом здоровье. Как Кара Делевинь стала любимой моделью величайших дизайнеров и что творится с ее жизнью сегодня — в материале «Ленты.ру» из цикла статей о трендсеттершах XXI века.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девочка из высшего общества

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Те, кто неплохо знает Лондон, когда речь заходит о районе Белгравия, понимающе кивают головой: это один из самых фешенебельных уголков не только британской столицы, но и всего мира. Здесь живут как олигархи-нувориши, так и обладатели «старых денег» — представители банкирских и предпринимательских династий, а также потомки британской аристократии.

Именно здесь росла маленькая Кара, которая появилась на свет 12 августа 1992 года в семье преуспевающего девелопера Чарльза Делевиня и его жены Пандоры Энн, которая занималась тем, что помогала одеться богатейшим клиенткам известного лондонского универмага Selfriges. Именно «занималась», а не «зарабатывала на жизнь». Пандоре Энн не было нужды упорно работать: ее отец, сэр Джослин Стивенс, был одновременно и аристократом, и предпринимателем.

Дед Стивенса по матери — баронет и издатель сэр Эдвард Хальтон. Внук пошел по его стопам. В конце 1950-х и в 1960-е Джослин издавал журнал о светской жизни Queen, где, в числе прочих, работал фотограф Энтони Армстронг-Джонс, муж сестры королевы Елизаветы II принцессы Маргарет. Также Стивенс был управляющим директором популярных таблоидов Evening Standard и Daily Express.

На склоне лет Джослин Стивенс стал еще более представительным. В 1984 году он назначен ректором Royal College of Art. В 1992-м, как раз, когда у него появилась внучка Кара (кстати, ее второе имя — Джослин, в честь знаменитого дедушки), Стивенс занял пост председателя благотворительного фонда English Heritage Trust, занимающегося сохранением исторических памятников. За свою работу на этом посту издатель и общественный деятель удостоился рыцарского титула и стал сэром Джослином.

Если предки Кары Делевинь по матери имели связи в высшем обществе, то отец-девелопер был просто небедным человеком, и его состояние постепенно росло. Собственно, в Белгравию семья переехала уже после рождения Кары и ее старших сестер — Хлои и Поппи (последняя тоже стала известной моделью и актрисой).

Кара училась в престижнейшей женской школе Francis Holland Senior School, расположенной на Слоун Сквер — месте сосредоточения самых дорогих лондонских бутиков и кафе. Так что красивую жизнь девочка наблюдала не только дома, но и каждый день по пути в школу и из нее. Учиться, кстати, Каре было непросто: у нее диагностировали диспраксию — расстройство мозга, влияющее на координацию движений и мелкую моторику.

В 16 лет Кара перешла в другое, не менее престижное закрытое учебное заведение — Bedales School в Питерсфилде, где собиралась изучать музыку и драматическое искусство. Но уже через год девушка решила последовать примеру своей сестры Поппи, которая уже прилично зарабатывала на подиуме и как фотомодель.

Все данные для этого у Кары имелись: модельный рост 173 сантиметра, стройная хрупкая фигура, длинные светлые волосы и выразительное, хотя и не вполне классически красивое лицо с чуть вздернутым носом, большими серо-голубыми глазами и широкими густыми черными бровями, которые стали фирменной чертой Делевинь-младшей.

Можно сказать, она вернула естественные брови в моду: косметические бренды признавались, что ростом прибыли от продажи средств для ухода за бровями в первой половине 2010-х они во многом обязаны Каре Делевинь

Муза мэтра

Дебют Кары в качестве модели состоялся в самом конце 2000-х, а уже в начале 2010-х она стала звездой. Причем не только получила неофициальный «супермодельный» статус, но и обрела чрезвычайную популярность в социальных сетях, которые именно тогда стали равноценной альтернативой телевидению и таблоидам.

Только в сезоне осень/зима 2012-2013 Кара приняла участие в показах модных домов и брендов первой линии — Fendi, Dolce & Gabbana, Burberry, Shiatzy Chen, Jason Wu, Oscar de la Renta, Victoria's Secret, Stella McCartney. Но главное — она стала одной из любимейших моделей легендарного патриарха мировой моды Карла Лагерфельда, художественного директора дома Chanel. Модные издания часто называли Кару «музой мэтра».

В 2011 году супермодель приняла участие в рекламной кампании H&M, что было вполне естественно ввиду ее личной любви к массмаркетной одежде. Бренд продолжал сотрудничать с Карой еще несколько сезонов, пока в 2013-м модель не заподозрили в использовании запрещенных веществ. Тогда H&M, очень дорожащий своей публичной репутацией, объявил, что Делевинь просто участвовала в отдельных показах, но никогда не была лицом бренда — мол, это просто недопонимание. Впрочем, место H&M в расписании супермодели пустовало недолго: она сотрудничала с ASOS, DKNY и Topshop.

В том же 2012-м Кару Делевинь выбрали лицом косметического бренда Burberry Beauty. Однако в свободное от подиума и рекламных съемок время она не слишком утруждала себя уходом за внешностью. Например, на вопросы журналистов модных изданий о секрете ее густых бровей модель отвечала, что просто ненавидит пинцет. Вместо укладки она туго затягивала расчесанные на пробор волосы в хвост или устраивала себе bad hair day, не снимая бейсболку или шапку-бини даже в помещении. Но популярность модели была такова, что ее поклонницы в соцсетях просто стали носить такие же шапки и так же затягивать волосы в хвост.

В 2016-м, на взлете популярности в соцсетях младшей из сестер Делевинь, ее аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) насчитывал около шести миллионов подписчиков — сейчас это число кратно возросло. Секретов популярности у стройной блондинки несколько, но главный, пожалуй, заключается в ее «близости к народу». 24-летняя модель одевалась и вела себя как старшеклассница престижной школы, или, как таких тинейджеров называют в Америке, «преппи».

В соцсетях появлялись фото и видео, где она гримасничала, подмигивала, кривлялась, щеголяла в кроссовках из лимитированных выпусков (например, в моделях Джереми Скотта для adidas) и в одежде из массмаркета (или «прикидывающейся» таковой вроде бомберов Louis Vuitton). В ее гардеробе преобладали обтягивающие джинсы-скинни, белые рубашки, куртки оверсайз, топы с принтом и тому подобные «несерьезные» вещи. Впрочем, при необходимости она появлялась на красных дорожках премий и кинофестивалей одетая более чем впечатляюще — главным образом в Chanel и Burberry, с которыми была связана рекламными контрактами.

Следом за старшей сестрой Поппи Кара решила завоевать не только подиум, но и экран. После триумфального для себя 2012 года она начала получать предложения от режиссеров — сначала на эпизодические роли, а потом и на главные. В ее фильмографии — короткометражка The Return (2013), «Бумажные города» (2015), «Отряд самоубийц» (2016), «Валериан и город тысячи планет» (2017). Также она снялась в клипе Die Antwoord — Ugly Boy.

В 2020 году на экраны вышел фильм «Жизнь за год», где Делевинь и сын Уилла Смита Джейден сыграли юную влюбленную пару. Фильм снимался в 2017 году, когда Каре было 25 лет, а Джейдену — 19, но выглядел он и вовсе подростком. В феврале 2021 года пару заметили в ресторане в День святого Валентина, что вызвало в соцсетях и прессе шумные обсуждения. Развития, впрочем, история не получила: модель и актер давно приятельствуют, и их совместный ужин выглядел вполне дружеским.

Пора спасать

Надо сказать, что личная жизнь Кары Делевинь оказалась в феврале 2021-го под прицелом медиа далеко не в первый раз. Модель довольно давно сделала каминг-аут, объявив себя бисексуалкой и пансексуалкой, а позже — еще и гендерфлюидом, или небинарной персоной. Кара в основном встречается с женщинами. Среди ее партнерш были актриса Мишель Родригес, певица Энни Кларк (она же St. Vincent), актриса и модель Пэрис Джексон (дочь поп-иконы Майкла Джексона) и актриса Эшли Бенсон. С Бенсон Делевинь рассталась в 2020 году.

В середине лета 2022 года у таблоидов появилась новая пища для обсуждений: в одной из сцен сериала «Убийства в одном здании» Кара Делевинь, сыгравшая героиню по имени Элис, целуется с Селеной Гомес, сыгравшей главную героиню картины по имени Мэйбел. Гомес, бывшая возлюбленная Джастина Бибера, с момента расставания с ним не афиширует свою личную жизнь. На все расспросы журналистов после экранного поцелуя с Делевинь Селена отвечала, что они просто давние подруги и, кстати, ровесницы.

Однако причудливая личная жизнь, похоже, не самая актуальная и далеко не главная проблема Кары Делевинь. В августе, когда она отмечала свой 30-й день рождения на Ибице, Марго Робби, Сиенна Миллер и другие друзья модели заметили, что с ней «что-то не так» в плане душевного здоровья. Позже слухи о ментальных проблемах Кары просочились в таблоиды и социальные сети, где пользователи обменивались мнениями о том, что модель пора спасать.

На недавнем музыкальном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в штате Невада Делевинь, по информации Daily Mail, практически ничего не ела и не принимала душ. Затем последовал уже упомянутый инцидент в лос-анджелесском аэропорту Ван-Найс, куда она приехала, опаздывая на рейс, с растрепанными волосами, в грязной одежде и носках без обуви.