Прилучный поблагодарил учителей сына за их работу

Сын звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Тимофей стал участником программы «Недетский Бизнес» на телеканале СТС. Об этом актер сообщил в личном Telegram-канале.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Актер рассказал, что мальчик уже повзрослел и начал интересоваться разными темами. Кроме школьных предметов, Тимофею нравится спорт и бизнес. Прилучный выразил благодарность его учителям и наставникам за то, что расширяют кругозор ребенка.