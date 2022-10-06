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59 минут назад

Павел Прилучный поблагодарил учителей сына за их работу

Слово и Дело

Сын звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Тимофей стал участником программы «Недетский Бизнес» на телеканале СТС. Об этом актер сообщил в личном Telegram-канале.

Прилучный поблагодарил учителей сына за их работу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актер рассказал, что мальчик уже повзрослел и начал интересоваться разными темами. Кроме школьных предметов, Тимофею нравится спорт и бизнес. Прилучный выразил благодарность его учителям и наставникам за то, что расширяют кругозор ребенка.

Также артист поделился, что очень гордится своим сыном и отметил, что ему крупно повезло, так как сын сам стремится к знаниям. Поклонники в комментариях написали, что Тимофей пошел в отца.

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