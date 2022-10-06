Прилучный поблагодарил учителей сына за их работу

Сын звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Тимофей стал участником программы «Недетский Бизнес» на телеканале СТС. Об этом актер сообщил в личном Telegram-канале.
Актер рассказал, что мальчик уже повзрослел и начал интересоваться разными темами. Кроме школьных предметов, Тимофею нравится спорт и бизнес. Прилучный выразил благодарность его учителям и наставникам за то, что расширяют кругозор ребенка.
Также артист поделился, что очень гордится своим сыном и отметил, что ему крупно повезло, так как сын сам стремится к знаниям. Поклонники в комментариях написали, что Тимофей пошел в отца.