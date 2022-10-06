Васильев признался в поиске «сокровищ» на помойках

В поиске «сокровищ» на столичных помойках признался в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известный историк моды, искусствовед, коллекционер и телеведущий Александр Васильев.

Фото: Мослента Мослента

«В восьмилетнем возрасте я совершенно осознанно ходил по помойкам и подбирал те вещи, которые мне казались знакомыми, родными и близкими. И однажды во дворе дома, где жил популярный актер Юрий Никулин, в Нащокинском переулке, наткнулся на икону Николая Чудотворца XVIII века», — поделился Васильев.

Он вспомнил, что икона была большой и стояла образом к мусорному контейнеру, а на ней сушилась половая тряпка. С этой иконы началась его первая коллекция.

«В те годы строения, предназначенные под снос, никогда не запирались, привлекая под свои своды не только алкоголиков, но и таких исследователей, как я. Беспрепятственно проникнув однажды в готовящийся к капитальному ремонту особнячок по Большому Афанасьевскому переулку, я обнаружил внутри кучу старинной мебели, письма, альбомы… Все эти сокровища сгрудили в один угол, как ненужный хлам», — рассказал искусствовед.

Из дома на Остоженке, где сегодня находится музей Тургенева, однажды выносили на помойку старинные двери, продолжил Васильев. «Вооружившись отверткой, я открутил с них ручки. "За них же держался сам Тургенев!" — говорил я себе», — признался он.

Историк моды вспомнил, что его комната была похожа на музей, и он проводил там экскурсии для своих одноклассников и однокурсников, для друзей семьи. «Показывал им старинные аптекарские флаконы, коробки из-под конфет, фантики, кружева, бисерное шитье, кошельки, перчатки, бювары, портбукеты, фотографии, таблички страховых обществ и многое другое», — рассказал Васильев.