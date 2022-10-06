Почему расстались Кудрявцева и Лазарев

Десять лет назад расстались Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, которые были вместе 4 года. Почему же совместная жизнь пары не сложилась?
«Произошла моральная передозировка. Когда попадаются друг другу два творческих человека, рано или поздно их союзу приходит конец», – считает актриса Ксения Мерц.
Она добавила, что творческим людям сложно ужиться друг с другом. После разрыва знаменитости смогли обрести счастье: Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и родила сына, Лазарев так и не женился, но отцом стал, причем дважды, передает «Пятый канал».
Ранее «ФедералПресс» писал, как Лера Кудрявцева проводила «лихие 90-е».