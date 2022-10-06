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3 часа назад

Почему расстались Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

РИА "ФедералПресс"

Десять лет назад расстались Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, которые были вместе 4 года. Почему же совместная жизнь пары не сложилась?

Почему расстались Кудрявцева и Лазарев
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Произошла моральная передозировка. Когда попадаются друг другу два творческих человека, рано или поздно их союзу приходит конец», – считает актриса Ксения Мерц.

Она добавила, что творческим людям сложно ужиться друг с другом. После разрыва знаменитости смогли обрести счастье: Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и родила сына, Лазарев так и не женился, но отцом стал, причем дважды, передает «Пятый канал».

Ранее «ФедералПресс» писал, как Лера Кудрявцева проводила «лихие 90-е».

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