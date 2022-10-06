Психотерапевт раскрыл причину нежелания Джоли отпустить Питта

Давняя обида не позволяет актрисе спокойно смотреть на благополучную жизнь бывшего мужа.
Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно развелись, но конфликты между ними не стихают до сих пор. Особенно остро стоит вопрос опеки над детьми.
Какое-то время в их отношениях наступила тишина, но стоило лишь появиться слухам о романе Брэда Питта с Эмили Ратаковски, как Джоли сделала очередную попытку обвинить бывшего мужа в домашнем насилии.
Как считает врач-психотерапевт Евгений Фомин, актриса, скорее всего, до сих пор носит в сердце обиду на Питта за сломанное счастье. И желает ему испытывать такие же страдания, какие испытывает она сама.
И уж тем более Анджелина не может спокойно смотреть на то, что бывший супруг живет счастливо. Отсюда и новое обвинение в его адрес, едва пошел слух о его романе.
«Травматичный опыт отношений толкает Джоли к мщению, ей плохо, когда Питту хорошо. И она может испытывать определенное удовлетворение, когда и он тоже страдает», - пояснил специалист.