Психотерапевт раскрыл причину нежелания Джоли отпустить Питта

Давняя обида не позволяет актрисе спокойно смотреть на благополучную жизнь бывшего мужа.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно развелись, но конфликты между ними не стихают до сих пор. Особенно остро стоит вопрос опеки над детьми.

Какое-то время в их отношениях наступила тишина, но стоило лишь появиться слухам о романе Брэда Питта с Эмили Ратаковски, как Джоли сделала очередную попытку обвинить бывшего мужа в домашнем насилии.

Как считает врач-психотерапевт Евгений Фомин, актриса, скорее всего, до сих пор носит в сердце обиду на Питта за сломанное счастье. И желает ему испытывать такие же страдания, какие испытывает она сама.

И уж тем более Анджелина не может спокойно смотреть на то, что бывший супруг живет счастливо. Отсюда и новое обвинение в его адрес, едва пошел слух о его романе.