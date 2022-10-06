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3 часа назад

Психотерапевт раскрыл неожиданную причину нежелания Анджелины Джоли отпустить Бреда Питта

Inc-News

Давняя обида не позволяет актрисе спокойно смотреть на благополучную жизнь бывшего мужа.

Психотерапевт раскрыл причину нежелания Джоли отпустить Питта
Фото: Inc-NewsInc-News

Анджелина Джоли и Брэд Питт уже давно развелись, но конфликты между ними не стихают до сих пор. Особенно остро стоит вопрос опеки над детьми.

Какое-то время в их отношениях наступила тишина, но стоило лишь появиться слухам о романе Брэда Питта с Эмили Ратаковски, как Джоли сделала очередную попытку обвинить бывшего мужа в домашнем насилии.

Как считает врач-психотерапевт Евгений Фомин, актриса, скорее всего, до сих пор носит в сердце обиду на Питта за сломанное счастье. И желает ему испытывать такие же страдания, какие испытывает она сама.

И уж тем более Анджелина не может спокойно смотреть на то, что бывший супруг живет счастливо. Отсюда и новое обвинение в его адрес, едва пошел слух о его романе.

«Травматичный опыт отношений толкает Джоли к мщению, ей плохо, когда Питту хорошо. И она может испытывать определенное удовлетворение, когда и он тоже страдает», - пояснил специалист.

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