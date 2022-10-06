От Паршуты до Рианны: звезды, ставшие жертвами абъюза

Знаменитые девушки предупреждают поклонниц об опасности токсичных отношений.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

От разочарования в партнере не застрахован никто: недаром психологи уверяют, что тираны и абъюзеры могут быть невероятно очаровательными и крепко запутать жертву в своих сетях. Иногда девушки понимают, что их отношения токсичны, когда избранник начинает применять физическую силу, шантажировать. Чтобы уберечь поклонников от ошибок, которые совершили сами, звезды откровенно рассказывают, как состояли в отношениях с абъюзером.

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Юлия Паршута

Смелая певица решилась признаться, что почти три года терпела издевательства партнера. Мужчина, который казался ей талантливым, любящим и очень галантным, через некоторое время после начала романа начал проявлять себя, как тиран. Он смог поссорить Юлию с ее подругами, контролировал каждый шаг артистки, занимался ее финансами и внушал, что она никому не нужна. Ситуация обострилась еще сильнее, когда возлюбленный начал избивать Паршуту. Однажды он ударил девушку, когда она восстанавливалась после операции. Певица сбежала, в квартиру она вернуться не могла, долгое время пряталась у друзей. Теперь Юлия обращается к поклонницам, чтобы те были внимательнее и не дали себя обмануть.

Рита Дакота

Недавно и Рита рассказала, что в ее жизни были абъюзивные отношения. Они случились до романа певицы и Влада Соколовского и надолго разрушили самооценку артистки.

«К сожалению, в моей жизни были отношения, в которых ко мне разнообразно отвратительно относились: поднимали руку, один двинул пощечину, а я не ушла от него. Думала, что со мной что-то не так, может, я себя неправильно повела. Мне изменяли, унижали, обесценивали!» — рассказывала звезда.

По ее мнению, эти отношения стали следствием детства, в котором Рита жила с отцом-алкоголиком.

Ольга Бузова

По версии певицы, все ее отношения были весьма токсичными. Она признавалась, что партнеры запрещали ей видеться с подругами, унижали, заставляли чувствовать себя глупой и ненужной. Поющая телеведущая уверяет, что из таких отношений нужно бежать, пока они не разрушили психику.

Рианна