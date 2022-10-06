Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
44 минуты назад

Кайли Дженнер опубликовала редкое фото с 8-месячным сыном

Газета.Ru

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала серию фотографий, которые были сделаны в загородном доме у бассейна. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер опубликовала редкое фото с 8-месячным сыном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кайли Дженнер позирует на фото в черном купальнике. На руках она держит своего сына. Бизнесвумен предпочитает скрывать лицо мальчика. На других снимках она показала модный парный аутфит с ним.

В феврале 2022 года Кайли и Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского «Волк», но спустя несколько дней родители решили, что выбранное имя не подходит их сыну. В сентябре в эфире шоу «Кардашьяны» Кайли Дженнер намекнула своей матери Крис на то, что имя для малыша вот-вот будет выбрано.

«Я думаю, мы придумали ему имя. Но я пока не собираюсь его объявлять, потому что не дай Бог мы его снова поменяем. Юридически мы пока ничего не меняли, потому что Трэвис уже столько раз придумывал новые имена. Я жду, когда наш сын назовет себя сам», — рассказывала Кайли.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер появилась в «голом» платье с кружевом на гала-вечере в Париже.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители