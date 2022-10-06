Кайли Дженнер опубликовала редкое фото с 8-месячным сыном

«Я думаю, мы придумали ему имя. Но я пока не собираюсь его объявлять, потому что не дай Бог мы его снова поменяем. Юридически мы пока ничего не меняли, потому что Трэвис уже столько раз придумывал новые имена. Я жду, когда наш сын назовет себя сам», — рассказывала Кайли.