Подольская показала поклонникам ноги в жутких синяках

Певица Наталья Подольская выложила публикацию, где были видны большие синяки на ногах.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Подольская поделилась фотографией с ужасным состоянием ног. Она показала в социальных сетях, как выглядит нижняя часть тела.

«Любуюсь своими ножками. Муж не бьет, не беспокойтесь. Ваши варианты, куда меня занесло?» — написала звезда.

Подписчики предположили, что Подольская приняла участие в шоу «Ледниковый период». Знаменитость не умеет профессионально кататься на коньках, поэтому фанаты нашли причину ее травм.