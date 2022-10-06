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2 часа назад

Наталья Подольская показала поклонникам ноги в жутких синяках

Слово и Дело

Певица Наталья Подольская выложила публикацию, где были видны большие синяки на ногах.

Подольская показала поклонникам ноги в жутких синяках
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Подольская поделилась фотографией с ужасным состоянием ног. Она показала в социальных сетях, как выглядит нижняя часть тела.

«Любуюсь своими ножками. Муж не бьет, не беспокойтесь. Ваши варианты, куда меня занесло?» — написала звезда.

Подписчики предположили, что Подольская приняла участие в шоу «Ледниковый период». Знаменитость не умеет профессионально кататься на коньках, поэтому фанаты нашли причину ее травм.

- соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Звёзды,Наталья Подольская,
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