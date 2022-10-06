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1 час назад

Бывшая солистка «Серебра» вышла в свет в прозрачном наряде после родов

Lenta.ruиещё 1

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина вышла в свет в прозрачном наряде после родов. Соотвествующие снимки появились в ее Telegram-аккаунте.

Экс-солистка «Серебра» вышла в свет в прозрачном наряде после родов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поп-исполнительница посетила премию Fashion People Awards-2022, на которой завоевала титул «Fashion певица года». Для мероприятия 37-летняя знаменитость выбрала белый костюм, состоящий из топа с круглыми вырезами и расклешенных брюк. При этом наряд был украшен кружевом.

Певица сделала макияж с акцентом на глаза, подведя их черной подводкой, а волосы оставила распущенными.

Поклонники восхитились внешним видом артистки, о чем принялись писать в комментариях под фото. «Очень красиво!», «Слов нет! Молодец! Красивая, и нам все нравится!», «Боже, какая красотка!» — высказывались они.

В мае певица Ольга Серябкина пришла на музыкальную премию RU.TV. в необычном наряде и вызвала насмешки в соцсетях. Так, звезда появилась на публике в длинной облегающей юбке с воланами из тюля салатового цвета и зеленом бюстгальтере. В свою очередь, пользователи сети сравнили образ знаменитости с листовым салатом, кистью для макияжа и мочалкой.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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