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3 часа назад

Как выглядит 17-летняя внебрачная дочь Марата Сафина

Super.ruиещё 1

В своих интервью 42-летний завидный холостяк и экс-первая ракетка мира Марат Сафин утверждает, что дочерей у него нет. Но разговоры о том, что модель Валерия Якубовская, с которой теннисист когда-то встречался, в 2005 году родила от него дочь, не утихают. Журналист Ариан Романовский в своем Telegram-канале также утверждает, что Ева Якубовская — внебрачная дочь Сафина, и на правах бывшего главреда журнала Tatler считает девушку «подающей большие светские надежды». На фото из Инстаграм (запрещен в РФ) Евы мы видим, какой невероятной красавицей она стала.

Как выглядит 17-летняя внебрачная дочь Марата Сафина
Фото: Super.ruSuper.ru

Известно, что девушка носит фамилию отчима — миллионера Дмитрия Якубовского, который не отказывает любимой падчерице ни в чем. Полеты на самые роскошные курорты мира на частном самолете, элитная школа, куда ее отвозят на Rolls-Royce и одежда дорогих брендов — все это дочь Сафина познала с детства.

Мать Евы стала 11-й супругой Дмитрия Якубовского. После развода с ней миллионер женился на Ксении Лукаш, а затем снова на Валерии. Таким образом, сейчас Валерия находится в статусе 13-й жены бизнесмена.

Сам титулованный теннисист по-прежнему не женат: он много путешествует, занимается духовными практиками и, по его словам, не хочет связывать себя семейными обязательствами.

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