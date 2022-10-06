Любовница Пьера Нарцисса подралась с его женой

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3 часа назад

Бывшая «невеста» Пьера Нарцисса преследует его семью

Мира Маркина

О нападениях на родственников и знакомых артиста со стороны певицы Ксении Грин рассказал директор и друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов. Его слова приводит издание Teleprogramma.pro.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Дворцова, Грин, которая заявляет, что была невестой скончавшегося певца, узнала телефон дочери Пьера Каролины и начала ей звонить и писать в состоянии алкогольного опьянения.

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Супруга артиста Валерия Калачева долго терпела выходки Ксении. Но в сентябре, когда Грин явилась без приглашения на вечер памяти Пьера Нарцисса, терпению Калачевой пришел конец. Она вытолкала непрошенную гостью за дверь, однако та уходить отказалась. В результате завязалась драка, которую пришлось разнимать директору Пьера Нарцисса.

Грин заявила на супругу певца в полицию, а Валерия, в свою очередь, написала заявление на Ксению. В данный момент дело об инциденте рассматривается.

Ранее Джоли подала иск против Питта о домашнем насилии.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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