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3 часа назад

Рустам Солнцев вступился за Яну Рудковскую после слухов о преуменьшении возраста

Газета.Ru

Шоумен Рустам Солнцев в разговоре с Teleprogramma.pro заступился за продюсера Яну Рудковскую, которой пришлось показать свой паспорт из-за нападок хейтеров. Критики жены Евгения Плющенко считали, что она преуменьшает свой возраст.

Рустам Солнцев вступился за Яну Рудковскую после слухов о преуменьшении возраста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ей даже пришлось показать свой паспорт, и я считаю, что зря это сделала, поскольку толпе ничего не докажешь. Они скажут, что она купила паспорт в переходе и вписала туда правильную дату",

- высказался Солнцев.

По его мнению, продюсер имеет право на "любые манипуляции" с собственным паспортом. Солнцев отметил, что в комментариях под публикациями Рудковской "настоящий ад" из-за нападок хейтеров. Он считает, что ее подозревают "во всех грехах вместе взятых".

Ранее Милана Тюльпанова высказалась о конфликте с Яной Рудковской.

Звёзды,Рустам Солнцев,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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