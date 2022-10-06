Рустам Солнцев вступился за Яну Рудковскую после слухов о преуменьшении возраста

Шоумен Рустам Солнцев в разговоре с Teleprogramma.pro заступился за продюсера Яну Рудковскую, которой пришлось показать свой паспорт из-за нападок хейтеров. Критики жены Евгения Плющенко считали, что она преуменьшает свой возраст.
"Ей даже пришлось показать свой паспорт, и я считаю, что зря это сделала, поскольку толпе ничего не докажешь. Они скажут, что она купила паспорт в переходе и вписала туда правильную дату",
- высказался Солнцев.
По его мнению, продюсер имеет право на "любые манипуляции" с собственным паспортом. Солнцев отметил, что в комментариях под публикациями Рудковской "настоящий ад" из-за нападок хейтеров. Он считает, что ее подозревают "во всех грехах вместе взятых".
Ранее Милана Тюльпанова высказалась о конфликте с Яной Рудковской.