Деми Ловато отменила концерт из-за потери голоса

Выступление артистки было запланировано на 5 октября в Роузмонте, штат Иллинойс. Новую дату концерта Ловато пока не объявила. «Роузмонт, сегодня я проснулась и полностью потеряла голос», — написала певица в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), — «Мне очень жаль, что я вынуждена сообщать о переносе концерта. Мое сердце разбито».