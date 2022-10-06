Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Деми Ловато отменила концерт из-за потери голоса

Lenta.ru

Американская певица Деми Ловато отложила свой концерт в рамках тура Holy Fvck из-за потери голоса. Об этом пишет PageSix.

Деми Ловато отменила концерт из-за потери голоса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выступление артистки было запланировано на 5 октября в Роузмонте, штат Иллинойс. Новую дату концерта Ловато пока не объявила. «Роузмонт, сегодня я проснулась и полностью потеряла голос», — написала певица в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), — «Мне очень жаль, что я вынуждена сообщать о переносе концерта. Мое сердце разбито».

Артистка отметила, что билеты будут действительны на новое выступление.

Следующее выступление Деми должно состояться 7 октября в Детройте. Пока неясно, удастся ли исполнительнице выступить в этот день на сцене.

Ранее группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители