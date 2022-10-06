Поплавская назвала Бузову «отрыжкой поколений»

«Это как-то отрыжка поколений. Она, на самом деле, уникальный эксперимент, чей-то. Как человек, не обладающий даже двумя извилинами, необразованный совершенно. Нереально косноязычная, этот ужас со МХАТом». — Яна Поплавская, советская и российская актриса.