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2 часа назад

Поплавская назвала Ольгу Бузову «отрыжкой поколений»

Моя Москва.онлайниещё 1

По данным «Центральной службы новостей», 55-летняя советская и российская актриса Яна Поплавская («Васса», «Про Красную Шапочку», «Суета сует», «Первая попытка», «Фантазии Веснухина», «Узник замка Иф», «Жизнь и приключения Мишки Япончика») в рамках интервью журналистке и видеоблогеру Алёне Жигаловой высказала своё мнение об исполнительнице и телеведущей Ольге Бузовой.

Поплавская назвала Бузову «отрыжкой поколений»
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Это как-то отрыжка поколений. Она, на самом деле, уникальный эксперимент, чей-то. Как человек, не обладающий даже двумя извилинами, необразованный совершенно. Нереально косноязычная, этот ужас со МХАТом». — Яна Поплавская, советская и российская актриса.

По словам артистки, её не волнует мнение 36-летней Ольги Бузовой. Поплавская отметила, что у исполнительницы даже «двух капель таланта нет», а пение женщины можно сравнить с «воем раненого марала».

Звёзды,Яна Поплавская,
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