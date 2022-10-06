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1 час назад

Виктория Боня назвала Джоли "психичкой" после обвинений в домашнем насилии в адрес Питта

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня в Instagram назвала актрису Анджелину Джоли "истеричкой" из-за того, что та обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в избиении.

Виктория Боня назвала Джоли "психичкой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Джоли истеричка! То, что было за стенами дома по пьянке, должно оставаться дома, если при этом не было нанесено травм и увечий",

- высказалась Боня.

Телеведущая предположила, что Джоли так ведет себя из-за гормонов, которые ей "ударили в голову" после операции. По ее мнению, в отношениях Джоли и Питта было немало красивых моментов, поэтому им не стоит так "уродски расставаться".

"Жили бы воспоминаниями о прекрасном, а не манипуляциями через детей и судами. По ней всегда было видно, что она психичка",

- резюмировала Боня.

Ранее Джоли заявила, что Брэд Питт бил и душил их детей.

Звёзды,Брэд Питт,Виктория Боня,Анджелина Джоли,
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