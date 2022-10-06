Виктория Боня назвала Джоли "психичкой"

Телеведущая Виктория Боня в Instagram назвала актрису Анджелину Джоли "истеричкой" из-за того, что та обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в избиении.
"Джоли истеричка! То, что было за стенами дома по пьянке, должно оставаться дома, если при этом не было нанесено травм и увечий",
- высказалась Боня.
Телеведущая предположила, что Джоли так ведет себя из-за гормонов, которые ей "ударили в голову" после операции. По ее мнению, в отношениях Джоли и Питта было немало красивых моментов, поэтому им не стоит так "уродски расставаться".
"Жили бы воспоминаниями о прекрасном, а не манипуляциями через детей и судами. По ней всегда было видно, что она психичка",
- резюмировала Боня.
Ранее Джоли заявила, что Брэд Питт бил и душил их детей.