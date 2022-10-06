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1 час назад

Бритни Спирс раскритиковала мать за извинения

Газета.Ru

Бритни Спирс отвергла извинения от своей матери Линн Спирс и послала ее. Об этом пишет Page Six.

Бритни Спирс раскритиковала мать за извинения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певица рассказала о годах лечения и пребывания в психбольнице в посте в Instagram.

"В течение 13 лет я была вынуждена еженедельно встречаться с врачами и вспоминать свое прошлое, что только усугубляло ситуацию!!! Что касается всей моей семьи, включая брата, сестру, кузенов, тетушек, дядюшек и все окружающих, они были либо под кайфом, либо пьяны",

- поделилась она. Спирс отметила, что она боялась своего отца, поэтому подчинялась его правилам.

"Ни один человек не заступился за меня!!! Мама, возьми свои извинения и иди... И все врачи за то, что они издеваются над моим разумом. Я молюсь, чтобы вы все горели в аду!",

- заключила она. За несколько дней до Линн Спирс публично попросила у дочери прощения и разблокировала ее, чтобы они могли поговорить.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Бритни Спирс возмутила фанатов голой съемкой на общественном пляже.

Звёзды,Бритни Спирс,
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