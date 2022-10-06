Бритни Спирс раскритиковала мать за извинения

Бритни Спирс отвергла извинения от своей матери Линн Спирс и послала ее. Об этом пишет Page Six.
Певица рассказала о годах лечения и пребывания в психбольнице в посте в Instagram.
"В течение 13 лет я была вынуждена еженедельно встречаться с врачами и вспоминать свое прошлое, что только усугубляло ситуацию!!! Что касается всей моей семьи, включая брата, сестру, кузенов, тетушек, дядюшек и все окружающих, они были либо под кайфом, либо пьяны",
- поделилась она. Спирс отметила, что она боялась своего отца, поэтому подчинялась его правилам.
"Ни один человек не заступился за меня!!! Мама, возьми свои извинения и иди... И все врачи за то, что они издеваются над моим разумом. Я молюсь, чтобы вы все горели в аду!",
- заключила она. За несколько дней до Линн Спирс публично попросила у дочери прощения и разблокировала ее, чтобы они могли поговорить.
Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Бритни Спирс возмутила фанатов голой съемкой на общественном пляже.