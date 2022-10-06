Бейонсе повторила образ Полины Гагариной

Американская R'n'B-дива Бейонсе повторила образ российской певицы Полины Гагариной. Об этом сообщила журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Бейонсе опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала в коротком платье американского бренда Lena Berisha с металлическим корсетом и сотней цепей. На плечи певица накинула объемный плащ из сжатой ткани и дополнила образ украшениями Tiffany&Co.

Летом в аналогичном платье была замечена Полина Гагарина. Исполнительница выступила в нем на музыкальной премии телеканала RU.TV, где была удостоена специального приза "Голос России". В нем же победительница "Фабрики звезд — 2" и серебряный призер "Евровидения — 2015" вышла на сцену "Алых парусов" в Санкт-Петербурге.