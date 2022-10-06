Брат Беллы и Джиджи Хадид поддержал Палестину на обложке GQ

"Я палестинец, я сопротивляюсь, как дышу. Дух Палестины течет через мое тело, через имя Martyre, некоторые песни, которые я создал, и документальный фильм, который мы только что выпустили. Каждый должен иметь возможность сделать для себя любой выбор. В конце концов... все мы люди, у которых есть выбор и возможность говорить от своего сердца. Мы должны уметь уважать других людей и вести реальные разговоры, а не просто показывать пальцем или демонизировать других",