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49 минут назад

Брат Беллы и Джиджи Хадид поддержал Палестину на обложке GQ

Газета.Ru

Брат Беллы и Джиджи Хадид Анвар стал лицом нового октябрьского выпуска журнала GQ. Снимки и интервью появились на официальном сайте издания.

Брат Беллы и Джиджи Хадид поддержал Палестину на обложке GQ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я палестинец, я сопротивляюсь, как дышу. Дух Палестины течет через мое тело, через имя Martyre, некоторые песни, которые я создал, и документальный фильм, который мы только что выпустили. Каждый должен иметь возможность сделать для себя любой выбор. В конце концов... все мы люди, у которых есть выбор и возможность говорить от своего сердца. Мы должны уметь уважать других людей и вести реальные разговоры, а не просто показывать пальцем или демонизировать других",

— объяснил в интервью Хадид.

На фотографиях он позирует в непринужденной позе, которая вызвала споры в социальных сетях. В комментариях фанаты написали, что для серьезного текста не подходит такая фотография, а его семья "старается заработать на социальной рекламе". Однако были и те поклонники, которые поблагодарили Анвара Хадида за привлечение внимания мира к вопросу Палестины.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид вышла на подиум в торчащем из-под юбки нижнем белье.

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