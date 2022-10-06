Российская певица Ольга Бузова отправится на гастроли в Германию. На сайте - агрегаторе билетов eventim.de можно увидеть анонс ее концертов в нескольких немецких городах.
Шоу называется "Русский концерт "Ольга Бузова", оно пройдет в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Гастроли продлятся с 29 октября по 6 ноября. На готовящийся концерт обратил внимание в своем Telegram-канале журналист Роман Супер. Билеты на концерт стоят от €58.
Ранее сообщалось, что фонд развития культуры и искусства Узбекистана ответил на претензии российского артиста балета Сергея Полунина, который выступал в Ташкенте со своей постановкой "Сатори". Организаторы указали, что Полунин сам нарушил взаимные договоренности. Известно, что артист выступил с номером под композицию SHAMAN "Встанем" вместо заявленной в программе Take Me To Church ирландского певца Hozier.