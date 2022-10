Ольга Бузова отправится на гастроли в Германию

Ранее сообщалось, что фонд развития культуры и искусства Узбекистана ответил на претензии российского артиста балета Сергея Полунина, который выступал в Ташкенте со своей постановкой "Сатори". Организаторы указали, что Полунин сам нарушил взаимные договоренности. Известно, что артист выступил с номером под композицию SHAMAN "Встанем" вместо заявленной в программе Take Me To Church ирландского певца Hozier.