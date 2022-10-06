Российская певица Ольга Бузова отправится на гастроли в Германию. На сайте - агрегаторе билетов eventim.de можно увидеть анонс ее концертов в нескольких немецких городах.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Шоу называется "Русский концерт "Ольга Бузова", оно пройдет в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Гастроли продлятся с 29 октября по 6 ноября. На готовящийся концерт обратил внимание в своем Telegram-канале журналист Роман Супер. Билеты на концерт стоят от €58.