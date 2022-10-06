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31 минуту назад

Сын Синди Кроуфорд снялся в рекламе духов Celine

Газета.Ru

Французский дом моды Celine представил новую рекламную кампанию духов Eau de Californie с участием Пресли Гербера. Об этом пишет Hypebeast.

Сын Синди Кроуфорд снялся в рекламе духов Celine
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В черно-белом ролике 23-летний сын топ-модели Синди Кроуфорд едет по калифорнийской пустыне и останавливается в бильярдном клубе, чтобы сыграть партию. После он позирует в солнцезащитных очках и демонстрирует свои татуировки на водительском сиденье ретроавтомобиля. В финале Пресли Гербер демонстрирует духи.

Режиссером видео выступил дизайнер и фотограф Эди Слиман. Аромат содержит древесные ноты, ноты масла орриса, бергамота, растений пало санто и пачули. Новый аромат вошел в коллекцию Haute Parfumerie дома Celine, которая была выпущена в 2019 году. Восемь флаконов предназначены для дневного использования, а три - для ночного.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что дочь Синди Кроуфорд создала первую коллекцию для бренда Zara.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
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