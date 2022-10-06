Ким Кардашьян легла в грязь ради фото в платье-мини

Бизнесвумен и модель Ким Кардашьян снялась в платье из ремней Balenciaga на грязи. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Модель не смогла попасть на последний показ Дома в рамках Недели Моды в Париже, поэтому креативный директор бренда Демна Гвасалия прислал ей подарок домой. Ким Кардашьян получила посылку с платьем из ремней и сразу же устроила фотосъемку. На снимках она позирует без белья в платье из ремней, лежа в грязи. К слову, главными декорациям прошедшего шоу, была как раз земляная грязь, в которой утопали модели. Образ Ким Кардашьян дополнила вьетнамками на каблуке и солнцезащитными очками из коллекции бренда.
2 октября в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Balenciaga, созданной под руководством креативного директора бренда Демны Гвасалии. Шоу открыл близкий друг Balenciaga, рэпер Канье Уэст, который появился на импровизированном подиуме в объемной черной куртке с многочисленными карманами, широких кожаных штанах и грубых ботинках.
Ранее сообщалось, Ким Кардашьян выплатит почти $1,3 млн штрафа за рекламу криптовалюты.