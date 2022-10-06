Ким Кардашьян легла в грязь ради фото в платье-мини

Модель не смогла попасть на последний показ Дома в рамках Недели Моды в Париже, поэтому креативный директор бренда Демна Гвасалия прислал ей подарок домой. Ким Кардашьян получила посылку с платьем из ремней и сразу же устроила фотосъемку. На снимках она позирует без белья в платье из ремней, лежа в грязи. К слову, главными декорациям прошедшего шоу, была как раз земляная грязь, в которой утопали модели. Образ Ким Кардашьян дополнила вьетнамками на каблуке и солнцезащитными очками из коллекции бренда.