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2 часа назад

Телеведущая Виктория Боня высказалась о скандале с Анджелиной Джоли

Мария Иглина

Некоторое время назад появилась информация, что голливудская актриса Анджелина Джоли подала в суд на бывшего супруга Брэда Питта, заявив, что он поднимал руку на нее и их общих детей. Российская телеведущая Виктория Боня решила прокомментировать скандал, который разгорелся между артистами, передает "7дней.ru".

"Истеричка": Боня высказалась о скандале с Джоли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что сейчас происходит в отношениях Питта и Джоли

По мнению ведущей, Джоли не стоило выносить сор из избы и устраивать публичный скандал. Боня предположила, что у актрисы просто пошатнулась психика на фоне приема гормональных препаратов, которые та начала пить после мастэктомии:

"Джоли истеричка! То, что было за стенами дома по пьянке, должно оставаться дома, если при этом не было нанесено травм и увечий. Видимо, гормоны, которые она пьет после операции, бьют ей в голову".

Ранее Виктория Боня чудом спаслась от лавины, убившей других туристов.

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