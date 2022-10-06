"Истеричка": Боня высказалась о скандале с Джоли

Некоторое время назад появилась информация, что голливудская актриса Анджелина Джоли подала в суд на бывшего супруга Брэда Питта, заявив, что он поднимал руку на нее и их общих детей. Российская телеведущая Виктория Боня решила прокомментировать скандал, который разгорелся между артистами, передает "7дней.ru".
По мнению ведущей, Джоли не стоило выносить сор из избы и устраивать публичный скандал. Боня предположила, что у актрисы просто пошатнулась психика на фоне приема гормональных препаратов, которые та начала пить после мастэктомии:
"Джоли истеричка! То, что было за стенами дома по пьянке, должно оставаться дома, если при этом не было нанесено травм и увечий. Видимо, гормоны, которые она пьет после операции, бьют ей в голову".