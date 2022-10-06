Собчак отреагировала на обнаженные фото Бритни Спирс

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на обнаженные фото певицы Бритни Спирс. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Несколько часов назад Бритни Спирс опубликовала в Instagram* несколько фотографий, сделанных на общественном пляже. Певица позировала в шляпе и полностью обнаженной, прикрыв интимные места с помощью эмодзи. Снимки вызвали бурные обсуждения.

Прокомментировала их и Ксения Собчак.

"Честно — больше интересуют люди на заднем плане в этот момент. Дела какие-то свои делают, каяки там…" — написала она в своем Telegram-канале.

Подписчики Ксении Собчак также недоумевали в комментариях. "Зачем так оголяться?", "Понятно, почему она была под опекой", "Что за мода пошла", "Ладно оголилась, но с таким выражением лица", "Вырвалась из-под опекунства", "Мне ее очень жаль", — писали интернет-пользователи.