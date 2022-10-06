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1 час назад

Ксения Собчак отреагировала на обнаженные фото Бритни Спирс на общественном пляже

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на обнаженные фото певицы Бритни Спирс. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

Собчак отреагировала на обнаженные фото Бритни Спирс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько часов назад Бритни Спирс опубликовала в Instagram* несколько фотографий, сделанных на общественном пляже. Певица позировала в шляпе и полностью обнаженной, прикрыв интимные места с помощью эмодзи. Снимки вызвали бурные обсуждения.

Прокомментировала их и Ксения Собчак.

"Честно — больше интересуют люди на заднем плане в этот момент. Дела какие-то свои делают, каяки там…" — написала она в своем Telegram-канале.

Подписчики Ксении Собчак также недоумевали в комментариях. "Зачем так оголяться?", "Понятно, почему она была под опекой", "Что за мода пошла", "Ладно оголилась, но с таким выражением лица", "Вырвалась из-под опекунства", "Мне ее очень жаль", — писали интернет-пользователи.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Собчак заступилась за Водянову перед украинцами.

Звёзды,Ксения Собчак,Бритни Спирс,
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