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1 час назад

Начался суд над Кевином Спейси по обвинению в сексуальных домогательствах

Газета.Ru

Актер Кевин Спейси 6 октября предстал перед судом, приступившим к рассмотрению иска, поданного Энтони Рэппом - актером, который в 2017 году выдвинул первое обвинение в сексуальных домогательствах против звезды "Карточного домика". Оба актера прибыли в здание федерального суда в Нью-Йорке, с журналистами они не разговаривали, уточняет Associated Press.

Начался суд над Кевином Спейси по обвинению в сексуальных домогательствах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Судебный процесс продлится менее двух недель. Судебный процесс связан с предполагаемой встречей между двумя мужчинами в 1986 году, когда Рэпп был начинающим ребенком-актером, а Спейси, которому тогда было 26 лет, работал на Бродвее. Рэпп, которому в то время было 14 лет, сказал, что Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после того, как другие гости ушли.

Рэпп требует компенсации за моральный ущерб, траты на лечение и материальный ущерб, связанный с невозможностью работать. Оба актера выступят в суде.

В августе стало известно, что власти Великобритании официально предъявили 63-летнему американскому актеру обвинения в пяти эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Инкриминируемые актеру случаи сексуального насилия датируются между 2005 и 2013 годами. Хронологически это совпадает с работой Спейси на посту художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик".

Звёзды,Кевин Спейси,
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