Начался суд над Кевином Спейси по обвинению в сексуальных домогательствах

Актер Кевин Спейси 6 октября предстал перед судом, приступившим к рассмотрению иска, поданного Энтони Рэппом - актером, который в 2017 году выдвинул первое обвинение в сексуальных домогательствах против звезды "Карточного домика". Оба актера прибыли в здание федерального суда в Нью-Йорке, с журналистами они не разговаривали, уточняет Associated Press.

Судебный процесс продлится менее двух недель. Судебный процесс связан с предполагаемой встречей между двумя мужчинами в 1986 году, когда Рэпп был начинающим ребенком-актером, а Спейси, которому тогда было 26 лет, работал на Бродвее. Рэпп, которому в то время было 14 лет, сказал, что Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после того, как другие гости ушли.