"Мне нравится мое толстое тело"

Американская телезвезда, фотомодель, предпринимательница Кортни Кардашьян раскрыла свой настоящий вес. Подробностями звезда поделилась в новом эпизоде шоу The Kardashians, передает Page Six.
Кортни Кардашьян призналась, что ранее она весила 43 килограмма. Сейчас же ее вес составляет 52 килограмма.
Телезвезда рассказала, что какое-то время она принимала попытки сбросить лишний вес, но позже все же приняла свое новое тело:
"Мне потребовалось немало усилий, чтобы почувствовать себя по-настоящему комфортно и быть довольной изменениями. (...) Мне так нравится мое толстое тело".
Кардашьян также поделилась, что полюбить себя ей помог супруг — барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер.