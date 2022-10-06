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54 минуты назад

Телезвезда Кортни Кардашьян заявила, что "любит свое толстое тело"

Мария Иглина

Американская телезвезда, фотомодель, предпринимательница Кортни Кардашьян раскрыла свой настоящий вес. Подробностями звезда поделилась в новом эпизоде шоу The Kardashians, передает Page Six.

"Мне нравится мое толстое тело"
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Кортни Кардашьян призналась, что ранее она весила 43 килограмма. Сейчас же ее вес составляет 52 килограмма.

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Телезвезда рассказала, что какое-то время она принимала попытки сбросить лишний вес, но позже все же приняла свое новое тело:

"Мне потребовалось немало усилий, чтобы почувствовать себя по-настоящему комфортно и быть довольной изменениями. (...) Мне так нравится мое толстое тело".

Кардашьян также поделилась, что полюбить себя ей помог супруг — барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер.

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Звёзды,Кортни Кардашьян,
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