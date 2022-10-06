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40 минут назад

С кем остался годовалый сын Арзамасовой, пока она с мужем на съемках

Super.ru

Этим летом сыну Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха исполнился 1 год. На днях Super стало известно, что в новом сезоне шоу «Ледниковый период» помимо Ильи (куда без него, он же художественный руководитель!) будет участвовать и молодая мама Лиза. Поклонники негодуют: как же она будет все успевать, если съемки и тренировки отнимают много времени, а у нее еще и работа в театре?

С кем остался годовалый сын Арзамасовой, пока она с мужем на съемках
Фото: Super.ruSuper.ru

На съемках первого выпуска шоу Авербух поспешил успокоить общественность и сказал, что Лев Ильич сейчас в надежных руках, а скоро, быть может, и вовсе будет ездить с родителями на работу.

Свою супругу на льду Илья доверил олимпийскому чемпиону Никите Кацалапову. Он объяснил, что у спортсмена проблемы со спиной, поэтому ему искали самую легкую партнершу. Главной пушинкой проекта оказалась как раз Елизавета Арзамасова. К слову, в новом сезоне участники будут разделены на две команды: Ильи Авербуха и Александра Жулина. Простая жеребьевка определила, что Арзамасова будет выступать за команду соперника своего мужа.

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