С кем остался годовалый сын Арзамасовой, пока она с мужем на съемках

Этим летом сыну Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха исполнился 1 год. На днях Super стало известно, что в новом сезоне шоу «Ледниковый период» помимо Ильи (куда без него, он же художественный руководитель!) будет участвовать и молодая мама Лиза. Поклонники негодуют: как же она будет все успевать, если съемки и тренировки отнимают много времени, а у нее еще и работа в театре?

Фото: Super.ru Super.ru

На съемках первого выпуска шоу Авербух поспешил успокоить общественность и сказал, что Лев Ильич сейчас в надежных руках, а скоро, быть может, и вовсе будет ездить с родителями на работу.