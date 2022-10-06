Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери

Lenta.ru

Американская певица Бритни Спирс открыто заявила, что не готова простить свою мать даже после ее публичных извинений. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

40-летняя Бритни дала понять, что не готова идти на примирение с родительницей. В ответ на извинения она опубликовала эмоциональный пост, упомянув и остальных членов семьи, которые, как она считает, причастны к ее страданиям. Звезда заявила, что слова матери для нее ничего не значат.

«В течение 13 лет мне приходилось еженедельно встречаться с врачами, чтобы вспомнить свое прошлое, что только усугубляло ситуацию!!!», — высказалась исполнительница.

Она напомнила, что после того, как отец поместил ее в психиатрическую больницу, ни один член семьи не встал на ее защиту. Певица сопроводила пост фотографий с цитатой писательницы Риты Мэй Браун: «Один из ключей к счастью — плохая память».

На прошлой неделе Линн Спирс прокомментировала один из постов дочери, в котором говорилось об обидах на семью, извинившись перед Бритни и попросив разблокировать ее.

«Мне так жаль! Я так люблю тебя и скучаю! Я извиняюсь за все, что причинило тебе боль!» — написала мать певицы.

Звёзды,Рита Браун,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители