Дочь Майкла Джексона снялась в прозрачном наряде

Американская актриса и певица Пэрис Джексон снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

24-летняя дочь покойного музыканта Майкла Джексона опубликовала серию фото, на которых она позирует в кружевном платье-комбинации белого цвета, сидя на лестнице. На размещенных кадрах видно, что верх наряда просвечивает ее проколотые соски. Кроме того, прозрачный образ звезды дополнен плащом, оформленным цветочным принтом, высокими коричневыми сапогами из замши, чокером с шипами и солнцезащитными очками.

Публикация набрала более 162 тысяч лайков. Поклонники оценили фотосессию девушки и принялись писать комплименты в комментариях.