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2 часа назад

«Он слишком быстро растёт»: Кейт Миддлтон пожаловалась на взросление принца Луи во время визита в графство Суррей

Mainstyle

В минувшую среду семейство Уэльских посетило Королевскую больницу графства Суррей, и самое интересное произошло во время визита Кейт Миддлтон в отделение перинатального центра. Супруга принца Уильяма разоткровенничалась с пациентами и врачами, рассказав им о трогательных моментах из жизни ещё только появившегося на свет принца Луи.

«Он слишком быстро растет»
Фото: MainstyleMainstyle

«Я продолжаю думать, что Луи ещё ребенок, но сейчас мне нужно принять, что он уже большой мальчик. Казалось, только вчера он появился на свет», — отметила Кейт.

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Принцесса Уэльская уже по традиции буквально сходит с ума от счастья при виде младенцев, а учитывая тот факт, что она стала гостьей в родильном отделении, её радость не знала предела.

«Джордж тоже был похож на маленький комочек, когда появился на свет», — с улыбкой сказала она, увидев новорождённого малыша.

Кейт Миддлтон также вспомнила о заголовках в прессе, сделанных во время празднования Платинового юбилея Елизаветы II: так, на главных страницах газет и журналов и, конечно же, в сети были опубликованы снимки юного Луи, который, не стесняясь своей мимики, эмоционально реагировал на происходящее вокруг.

«Я продолжаю думать, что Луи — мой маленький ребёнок, но теперь он вырос и уже стал настоящим мальчиком», — призналась Кейт.

Стоит отметить, что новоиспечённая принцесса Уэльская мечтает о четвёртом ребёнке, когда встречает младенцев и молодых мам.

«Можете ли вы вытащить мою жену отсюда, прежде чем она вновь задумается о ещё одном ребёнке?», — пошутил принц Уэльский, когда в мае супруги посетили мастер-класс в Шотландии, где ученики изучали эмпатию, наблюдая за поведением младенцев.

Сейчас у Кейт Миддлтон нет возможности завести ещё одного ребёнка, поэтому она решила направить свою энергию в нужное русло. Уже много лет Уэльская изучает проекты в области развития детей в раннем возрасте. К слову, недавний визит принцесса совершила, чтобы изучить новые методики наблюдения за молодыми мамами, для которых роды — новое и неизвестное событие в их жизни. Заместитель директора акушерского отделения Эми Стаббс отметила, что Кейт Миддлтон быстро нашла подход к пациентам отделения, а также врачам и другим специалистам.

«Она была очень общительной и много говорила о том, что чувствовала и переживала, когда впервые стала матерью. Кейт была просто очаровательна. Она провела много времени, разговаривая с сотрудниками и встречаясь с мамами, папами и новорождёнными детьми на протяжении всего визита. Для всех было очень радостно иметь такую возможность, чтобы пообщаться с представительницей королевской семьи», — рассказала Стаббс.

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