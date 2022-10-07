«Он слишком быстро растет»

В минувшую среду семейство Уэльских посетило Королевскую больницу графства Суррей, и самое интересное произошло во время визита Кейт Миддлтон в отделение перинатального центра. Супруга принца Уильяма разоткровенничалась с пациентами и врачами, рассказав им о трогательных моментах из жизни ещё только появившегося на свет принца Луи.
«Я продолжаю думать, что Луи ещё ребенок, но сейчас мне нужно принять, что он уже большой мальчик. Казалось, только вчера он появился на свет», — отметила Кейт.
Принцесса Уэльская уже по традиции буквально сходит с ума от счастья при виде младенцев, а учитывая тот факт, что она стала гостьей в родильном отделении, её радость не знала предела.
«Джордж тоже был похож на маленький комочек, когда появился на свет», — с улыбкой сказала она, увидев новорождённого малыша.
Кейт Миддлтон также вспомнила о заголовках в прессе, сделанных во время празднования Платинового юбилея Елизаветы II: так, на главных страницах газет и журналов и, конечно же, в сети были опубликованы снимки юного Луи, который, не стесняясь своей мимики, эмоционально реагировал на происходящее вокруг.
«Я продолжаю думать, что Луи — мой маленький ребёнок, но теперь он вырос и уже стал настоящим мальчиком», — призналась Кейт.
Стоит отметить, что новоиспечённая принцесса Уэльская мечтает о четвёртом ребёнке, когда встречает младенцев и молодых мам.
«Можете ли вы вытащить мою жену отсюда, прежде чем она вновь задумается о ещё одном ребёнке?», — пошутил принц Уэльский, когда в мае супруги посетили мастер-класс в Шотландии, где ученики изучали эмпатию, наблюдая за поведением младенцев.
Сейчас у Кейт Миддлтон нет возможности завести ещё одного ребёнка, поэтому она решила направить свою энергию в нужное русло. Уже много лет Уэльская изучает проекты в области развития детей в раннем возрасте. К слову, недавний визит принцесса совершила, чтобы изучить новые методики наблюдения за молодыми мамами, для которых роды — новое и неизвестное событие в их жизни. Заместитель директора акушерского отделения Эми Стаббс отметила, что Кейт Миддлтон быстро нашла подход к пациентам отделения, а также врачам и другим специалистам.
«Она была очень общительной и много говорила о том, что чувствовала и переживала, когда впервые стала матерью. Кейт была просто очаровательна. Она провела много времени, разговаривая с сотрудниками и встречаясь с мамами, папами и новорождёнными детьми на протяжении всего визита. Для всех было очень радостно иметь такую возможность, чтобы пообщаться с представительницей королевской семьи», — рассказала Стаббс.