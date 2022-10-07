Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Канье Уэст раскритиковал Ким Кардашьян за откровенные фото

Мария Каткова

Каноэ Уест в интервью высказался о своей бывшей супруге Ким Кардашьян в негативном ключе. Он раскритиковал ее откровенные фотографии. Об этом сообщает Fox News.

Уэст раскритиковал Кардашьян за откровенные фото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рэпер заявил, что винит во всем команду своей экс-супруги. Он вспомнил ее обнаженные фотографии в журнале Interview. В начале сентября звезда появилась на обложке этого журнала. По мнению рэпера, ее поведение не совпадает с христианскими убеждениями.

Уэст рассказал о главной причине развода с Кардашьян

Не оставил без внимания рэпер и рекламные кампании бренда нижнего белья Skims, который основала Кардашьян. Он отметил, что для повышения продал эти кампании делают слишком откровенные.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители