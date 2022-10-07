Уэст раскритиковал Кардашьян за откровенные фото

Каноэ Уест в интервью высказался о своей бывшей супруге Ким Кардашьян в негативном ключе. Он раскритиковал ее откровенные фотографии. Об этом сообщает Fox News.

Рэпер заявил, что винит во всем команду своей экс-супруги. Он вспомнил ее обнаженные фотографии в журнале Interview. В начале сентября звезда появилась на обложке этого журнала. По мнению рэпера, ее поведение не совпадает с христианскими убеждениями.

Не оставил без внимания рэпер и рекламные кампании бренда нижнего белья Skims, который основала Кардашьян. Он отметил, что для повышения продал эти кампании делают слишком откровенные.