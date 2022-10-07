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1 час назад

Вдова Пьера Нарцисса назвала потенциальную любовницу артиста "обычной шавкой"

Газета.Ru

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева прокомментировала драку с Ксенией Грин на вечере его памяти. Этим она поделилась в беседе с Prozvezd.

Вдова Пьера Нарцисса назвала любовницу артиста "обычной шавкой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Грин утверждает, что является любовницей Нарцисса, однако Калачева уверена, что та врет. Вдова музыканта назвала девушку «обычной шавкой», которая никогда не была возлюбленной артиста. По словам жены музыканта, Грин преследовала Нарцисса и оказывала ему всяческие знаки внимания, но тот старался ее игнорировать.

«Эта Ксения — фанатка, которая охотилась за моим бывшим мужем», — заявила Калачева.

Вдова певца также объяснила, почему подралась с Грин.

«Я ей дала по макушке, потому что уже не могла терпеть эту наглость. Был бы жив Нарцисс, он бы ей сказал: «Ксюш, ну хватит, тормози!». Но он уже не может ответить на ее вранье. Для этого есть я. Поэтому я и не сдержалась», — рассказала Калачева.

Вдова музыканта также сомневается в том, что Грин подала на нее заявление в полицию после инцидента.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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