Вдова Пьера Нарцисса назвала любовницу артиста "обычной шавкой"

«Я ей дала по макушке, потому что уже не могла терпеть эту наглость. Был бы жив Нарцисс, он бы ей сказал: «Ксюш, ну хватит, тормози!». Но он уже не может ответить на ее вранье. Для этого есть я. Поэтому я и не сдержалась», — рассказала Калачева.