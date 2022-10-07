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1 час назад

Внешний вид 76-летней Шер на фото папарацци удивил поклонников

Lenta.ru

Американская певица и актриса армянского происхождения Шер попала в объектив папарацци на прогулке в Париже и удивила поклонников внешним видом. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

Внешний вид 76-летней Шер на фото папарацци удивил поклонников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

76-летняя знаменитость вышла на публику в кремовом жакете и брюках с напуском, а также в сапогах на высоком каблуке. Свой образ Шер дополнила черным пальто, клетчатой кепкой и солнечными очками, закрывающими половину лица. При этом звезда нанесла на лицо яркий макияж.

Известно, что на Неделе моды в Париже, которая состоялась в сентябре, певица открывала и закрывала показ новой коллекции французского модного дома Balmain. Знаменитость вышла на подиум в латексном боди и кожаных сапогах на платформе.

Образ знаменитости вызвал неоднозначную реакцию поклонников, о чем они высказались в комментариях под материалом.

«Если бы она узнала, как нелепо выглядит, она бы расстроилась», «Шер великолепна», «Она феноменальна, я обожаю Шер», — писали они.

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