Внешний вид 76-летней Шер на фото папарацци удивил поклонников

Американская певица и актриса армянского происхождения Шер попала в объектив папарацци на прогулке в Париже и удивила поклонников внешним видом. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

76-летняя знаменитость вышла на публику в кремовом жакете и брюках с напуском, а также в сапогах на высоком каблуке. Свой образ Шер дополнила черным пальто, клетчатой кепкой и солнечными очками, закрывающими половину лица. При этом звезда нанесла на лицо яркий макияж.

Известно, что на Неделе моды в Париже, которая состоялась в сентябре, певица открывала и закрывала показ новой коллекции французского модного дома Balmain. Знаменитость вышла на подиум в латексном боди и кожаных сапогах на платформе.

Образ знаменитости вызвал неоднозначную реакцию поклонников, о чем они высказались в комментариях под материалом.