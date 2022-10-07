Лопес, Джоли: Звезды, которые платят папарацци за удачные фото

Часто снимки, которые звезды публикуют в социальных сетях, разительно отличаются от сделанных папарацци. Но иногда на фото репортеров знаменитости выходят так удачно, словно позируют и готовятся. Оказалось, что некоторые артисты специально нанимают папарацци для якобы случайных кадров, чтобы убедить публику, что и в обычной жизни они выглядят отлично.

Дженнифер Лопес

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Весь мир видел нежные снимки певицы в объятиях Бена Аффлека, с которым она проводила выходные на яхте. Дженнифер выглядела так, словно готова сниматься для обложки модного журнала. Оказалось, что у знаменитости есть несколько проверенных репортеров, которым она сообщает о своих передвижениях и разрешает делать эксклюзивные кадры. Конечно, на каждом из них Лопес должна получаться не хуже, чем в своих социальных сетях или клипах.

Пэрис Хилтон

Блондинка — гений нативной рекламы. Когда ей нужно показать какой-то бренд, она нанимает папарацци и просит сфотографировать ее якобы случайно. Очень удачно в кадр попадает сумка, туфли, украшения. У Пэрис даже нет необходимости отмечать бренд в социальных сетях, за нее это делают СМИ.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

После выхода первой части саги «Сумерки» СМИ наперебой рассказывали о романе актеров, а продюсеры поняли — это отличный шанс привлечь еще больше внимания к фильму. Они рассказали папарацци, куда Кристен и Роберт планируют отправиться вечером и передали все права на фото парочки.

Это «тайное свидание» стало подтверждением романа артистов и сделало их любимцами публики.

Райан Рейнольдс

После провала в прокате фильма о супергерое, поэтому Рейнольдс отчаянно нуждался в том, чтобы подзаработать и вернуть популярность. Он договорился с брендами и папарацци: в течение месяца публиковали, как актер покупает пончики определенной фирмы. Пьет кофе из яркого брендированного стаканчика, садится на новенький мотоцикл так, чтобы в кадр попало название компании.

Анджелина Джоли

Когда у Джоли начался роман с Брэди Питтом, актриса поняла, что не против связать свою жизнь с этим мужчиной. Только Питт не торопился разводиться с Дженнифер Энистон. Анджелине быстро надоело ждать, поэтому она обратилась к папарацци.