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1 час назад

Кейт Миддлтон поздравили с пополнением в семье на фоне кадров из роддома

Inc-News

Возможно, мы пропустили что-то очень важное из жизни королевской семьи – примерно так подумали многие британцы, увидев в соцсетях счастливо улыбающуюся Кейт Миддлтон в палате роддома с малышом на руках.

Кейт Миддлтон поздравили с пополнением на фоне кадров из роддома
Фото: Inc-NewsInc-News

Картинка, точь-в-точь напоминающая кадры счастливых мамочек, которым только что впервые принесли их новорожденных чад.

«Неужели Кейт снова родила?», «Как ей удалось скрыть беременность?», «Как же ей идет быть мамой», «Поздравляем, Кейт», - рассыпались подписчики в комментариях.

Но граждане рано радовались пополнению в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Просто герцогиня Кембриджская – не только член королевской семьи, но и активный общественный деятель.

На этот раз она приехала с благотворительной миссией в госпиталь, в котором посетила отделение для новорожденных. И не удержалась, чтобы взять на руки одного из малышей. Ну, а фотографы были тут как тут.

Звёзды,Кейт Миддлтон,
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