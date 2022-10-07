Кейт Миддлтон поздравили с пополнением на фоне кадров из роддома

Возможно, мы пропустили что-то очень важное из жизни королевской семьи – примерно так подумали многие британцы, увидев в соцсетях счастливо улыбающуюся Кейт Миддлтон в палате роддома с малышом на руках.

Фото: Inc-News Inc-News

Картинка, точь-в-точь напоминающая кадры счастливых мамочек, которым только что впервые принесли их новорожденных чад.

«Неужели Кейт снова родила?», «Как ей удалось скрыть беременность?», «Как же ей идет быть мамой», «Поздравляем, Кейт», - рассыпались подписчики в комментариях.

Но граждане рано радовались пополнению в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Просто герцогиня Кембриджская – не только член королевской семьи, но и активный общественный деятель.