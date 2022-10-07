Сталлоне пригласил жену на свидание после скандала с разводом

Актер Сильвестр Сталлоне и его жена, модель Дженнифер Флавин, были замечены на романтическом свидании в Нью-Йорке после скандала с разводом. Фотографии пары появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

76-летний Сталлоне и 54-летняя Флавин попали в объективы папарацци во время прогулки по Манхэттену. Это произошло спустя неделю после того, как пара заявила о «спасении своего 25-летнего брака». Актер был одет в черный свитер и брюки, а его жена — в бежевую водолазку и белые джинсы.

В августе этого года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета. Спустя месяц журналисты Page Six сообщили, что супруги преодолели разногласия и подали в суд заявление о прекращении бракоразводного процесса.