Бутман высказался о 32-летней разнице в возрасте с женой

Народный артист России Игорь Бутман прокомментировал большую разницу в возрасте с женой Анной Львовой. Своим мнением он поделился в беседе с kp.ru.

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Музыкант старше своей жены на 32 года. Однако Бутман считает, что людей не должна удивлять столь большая разница в возрасте, так как многие мужчины женятся на молодых женщинах.

Артист привел в пример своего дедушку, который связал себя узами брака с 27-летней девушкой в 64 года.

«Разница – 37 лет. Я не дотянул до его рекорда пока», — отметил Бутман.