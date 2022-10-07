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43 минуты назад

Музыкант Бутман заявил, что людей не должна удивлять его 32-летняя разница в возрасте с женой

Газета.Ru

Народный артист России Игорь Бутман прокомментировал большую разницу в возрасте с женой Анной Львовой. Своим мнением он поделился в беседе с kp.ru.

Бутман высказался о 32-летней разнице в возрасте с женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Музыкант старше своей жены на 32 года. Однако Бутман считает, что людей не должна удивлять столь большая разница в возрасте, так как многие мужчины женятся на молодых женщинах.

Артист привел в пример своего дедушку, который связал себя узами брака с 27-летней девушкой в 64 года.

«Разница – 37 лет. Я не дотянул до его рекорда пока», — отметил Бутман.

Джазмен женился на Львовой 1 апреля 2022 года.

Звёзды,Игорь Бутман,
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