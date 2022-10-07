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1 час назад

Канье Уэст призвал Джастина Бибера «заткнуть» его жену Хейли

Lenta.ru

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст обратился к исполнителю Джастину Биберу с просьбой «заткнуть» его жену Хейли. Об этом сообщает Complex с ссылкой на социальные сети экс-супруга Ким Кардашьян.

Канье Уэст призвал Джастина Бибера «заткнуть» его жену Хейли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее модель Хейли Бибер поддержала редактора Vogue, раскритиковавшего толстовку Уэста с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение») и назвавшего ее «жесткой и опасной». Именно в ней он появился на показе собственного бренда в Париже, вызвав недовольство среди пользователей сети и коллег.

Реакция Уэста не заставила себя долго ждать: он опубликовал кадры редактора журнала, чтобы посмеяться над ним, а также обратился к супругу Хейли Бибер.

«Джастин, заткни свою девушку, пока я не разозлился», — написал дизайнер.

Сам Бибер пока что никак не прокомментировал обращение со стороны артиста.

Звёзды,Джастин Бибер,Ким Кардашьян,
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