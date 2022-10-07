Боня сильно изменилась после восхождения на гору Манаслу

Телеведущая Виктория Боня поделилась своим внешним преображением от путешествия на гору Манаслу в Гималаях. Бывшая участница «Дома-2» долгое время мечтала о горном восхождении. Однако ей пришлось прекратить свой поход из-за произошедшей трагедии. Звезда стала свидетельницей смерти альпинистов, погибших от лавины.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ведущая делилась всеми событиями в социальных сетях. Она извинилась перед поклонниками, так как посчитала, что испугала людей.

«Даже лицо мое — это тоже часть этих сложных условий», — написала звезда в блоге.