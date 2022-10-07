Оливия Уайлд и Гарри Стайлс планируют жить вместе в Великобритании

Бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс и его возлюбленная, звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд собираются съехаться и жить вместе с Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что 38-летняя актриса посетила школу в Северном Лондоне, так как ищет новое учебное заведение для своих детей Отиса и Дейзи. В настоящее время Оливия с детьми живет в Лос-Анджелесе, однако ее все чаще замечают в Великобритании, куда она прилетает к своему 28-летнему бойфренду Гарри Стайлсу.