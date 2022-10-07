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17 минут назад

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс планируют жить вместе в Великобритании

Газета.Ru

Бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс и его возлюбленная, звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд собираются съехаться и жить вместе с Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс планируют жить вместе в Великобритании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что 38-летняя актриса посетила школу в Северном Лондоне, так как ищет новое учебное заведение для своих детей Отиса и Дейзи. В настоящее время Оливия с детьми живет в Лос-Анджелесе, однако ее все чаще замечают в Великобритании, куда она прилетает к своему 28-летнему бойфренду Гарри Стайлсу.

«Гарри и Оливия полностью преданы друг другу и хотят проводить как можно больше времени вместе. Похоже, они решили, что Лондон – лучшее место. Еще ничего не решено, но они серьезно рассматривают возможность переезда», — сообщил изданию источник, близкий к паре.

Осенью прошлого года Оливия Уайлд разорвала помолвку с бойфрендом Джейсоном Судейкисом. В СМИ утверждали, что причиной разрыва стал роман актрисы с Гарри Стайлсом.

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