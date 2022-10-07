Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
19 минут назад

Подписчики довели Ларису Долину до нервного срыва

Ovideo.ru

Как правило, певица Лариса Долина никак не реагирует на тех, кто пишет ей гадости в Сети, однако в этот раз терпение лопнула и у звездной исполнительницы. Народная артистка поставила на место недоброжелателей, потерявших чувство меры. Она обратилась к злопыхателям в своих социальных сетях, назвав их «убогими».

Подписчики довели Ларису Долину до нервного срыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

67-летняя знаменитость отреагировала на недавнюю критику своего внешнего вида, где она позировала в коротких шортах перед объективом фотографа. Тогда большинство пользователей отметили, что Долиной нужно одеваться для своего возраста скромнее.

«До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы все живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели», - в жесткой манере высказала о критике к себе Лариса Долина.

Кроме того, она попросила всех недовольных не писать на ее странице гадости и высказывать свое мнение о других людях только после того, как посмотрят на себя в зеркало.

«Может, с вами что-то не так?», - уточнила у пользователей звездная певица.

К слову, в этой скандальной ситуации поддержала коллегу по шоу-бизнесу и Лариса Гузеева, которая и сама нередко сталкивается с критикой в свой адрес, но сразу ставит недоброжелателей на место. Теледива обладает непростым, боевитым характером и дает отпор тем, кто делает злостные выпады в ее адрес.

Звёзды,Лариса Долина,Лариса Гузеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители