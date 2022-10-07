Подписчики довели Ларису Долину до нервного срыва

Как правило, певица Лариса Долина никак не реагирует на тех, кто пишет ей гадости в Сети, однако в этот раз терпение лопнула и у звездной исполнительницы. Народная артистка поставила на место недоброжелателей, потерявших чувство меры. Она обратилась к злопыхателям в своих социальных сетях, назвав их «убогими».

67-летняя знаменитость отреагировала на недавнюю критику своего внешнего вида, где она позировала в коротких шортах перед объективом фотографа. Тогда большинство пользователей отметили, что Долиной нужно одеваться для своего возраста скромнее.

«До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы все живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели», - в жесткой манере высказала о критике к себе Лариса Долина.

Кроме того, она попросила всех недовольных не писать на ее странице гадости и высказывать свое мнение о других людях только после того, как посмотрят на себя в зеркало.

«Может, с вами что-то не так?», - уточнила у пользователей звездная певица.