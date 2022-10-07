Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
17 минут назад

Эксперт семьи Кембриджских рассказала, почему Карл III был недоволен Кейт Миддлтон

Kadara.ru

Королевский обозреватель Кэти Николл поделилась проблемами в именитой британской семье. Она назвала причины раздоров между Карлом III и его невесткой Кейт Миддлтон.

Почему Карл III был недоволен Кейт Миддлтон
Фото: Kadara.ruKadara.ru

Биограф четы Кембриджских упомянула о раздражении принца Чарльза (Сейчас Карл III) в отношении жены его сына принца Уильяма. Речь идёт о прикиде Кейт Миддлтон, временами отвлекающем общественность от деятельности именитого свёкра. Кроме того, наследник Елизаветы II желал почаще видеться с внуками.

Однако, несмотря на проблемы во взаимоотношениях Карла III с невесткой, последняя хорошо ладила с принцем Уильямом. Герцогиня Кейт Миддлтон обладает сдержанным характером, уравновешивающим пыл своего мужа.

Обозреватель королевской семьи рассказала также о раздорах Карла III с сыном. Бывший принц Чарльз порой не мог мириться с порядками, установленными свитой герцогов Кембриджских.

Интересные моменты биографии из жизни английских монархов Кэти Николл описала в новой книге под названием «Новые члены королевской семьи».

Звёзды,Елизавета II,принц Уильям,Чарльз Виндзор,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители