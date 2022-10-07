Почему Карл III был недоволен Кейт Миддлтон

Королевский обозреватель Кэти Николл поделилась проблемами в именитой британской семье. Она назвала причины раздоров между Карлом III и его невесткой Кейт Миддлтон.

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Биограф четы Кембриджских упомянула о раздражении принца Чарльза (Сейчас Карл III) в отношении жены его сына принца Уильяма. Речь идёт о прикиде Кейт Миддлтон, временами отвлекающем общественность от деятельности именитого свёкра. Кроме того, наследник Елизаветы II желал почаще видеться с внуками.

Однако, несмотря на проблемы во взаимоотношениях Карла III с невесткой, последняя хорошо ладила с принцем Уильямом. Герцогиня Кейт Миддлтон обладает сдержанным характером, уравновешивающим пыл своего мужа.

Обозреватель королевской семьи рассказала также о раздорах Карла III с сыном. Бывший принц Чарльз порой не мог мириться с порядками, установленными свитой герцогов Кембриджских.