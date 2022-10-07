Незавидное соседство: на Ларису Гузееву подали в суд

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся», а ныне — проекта «Голос 60+» Лариса Гузеева попала в неприятную ситуацию. Выяснилось, что недавно актриса делала ремонт в своей московской квартире. Но что-то пошло не так: строители нанесли ущерб соседней квартире.

Страховщики, которые и подали на Ларису в суд, утверждают, что выполнявшие ремонт мастера не рассчитали силу, с которой долбили стены, в результате чего жильцы смежной квартиры теперь наблюдают трещины и у себя на стене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Страховая компания через суд пытается взыскать с Гузеевой 100 тысяч рублей.