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43 минуты назад

Незавидное соседство: на Ларису Гузееву подали в суд

Super.ru

Экс-ведущая шоу «Давай поженимся», а ныне — проекта «Голос 60+» Лариса Гузеева попала в неприятную ситуацию. Выяснилось, что недавно актриса делала ремонт в своей московской квартире. Но что-то пошло не так: строители нанесли ущерб соседней квартире.

Незавидное соседство: на Ларису Гузееву подали в суд
Фото: Super.ruSuper.ru

Страховщики, которые и подали на Ларису в суд, утверждают, что выполнявшие ремонт мастера не рассчитали силу, с которой долбили стены, в результате чего жильцы смежной квартиры теперь наблюдают трещины и у себя на стене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Страховая компания через суд пытается взыскать с Гузеевой 100 тысяч рублей.

Звёзды,Лариса Гузеева,
18+
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