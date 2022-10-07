Водянова впервые вышла в свет после слухов о шестой беременности

Пару дней назад мы писали о слухах, которые ходят в Париже о Наталье Водяновой. Фэшн-сообщество шепталось, что модель пропустила эту Неделю моду из-за беременности. Якобы наша соотечественница ждет шестого ребенка. На фоне неожиданного исчезновения Натальи из публичного пространства домыслы даже могли показаться правдой. Действительно, с чего бы Водяновой впервые за много-много лет пропускать главное модное событие сезона?
Видимо, слухи дошли и до самой Натальи. Поэтому вчера она появилась на вечеринке в Париже. Праздник устроили в честь выхода книги главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. С ним Водянова дружит давно, поэтому решила лично поздравить журналиста с таким важным событием.
На светском вечере в парижском доме американской it-girl Лорен Санто-Доминго, подруги всех и вся, собрались без преувеличения все знаменитости, которые слетелись на Неделю моды в Париж. А Наталья, которая без стеснения позировала фотографам, судя по всему все-таки не беременна. Либо модель на таком маленьком сроке, что формы еще не выдают скорое прибавление в семье.