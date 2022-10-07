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2 часа назад

Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках мирового тура

Lenta.ru

Американский исполнитель Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках своего тура. Об этом пишет Independent.

Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках мирового тура
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее певец уже отменил 12 выступлений, запланированных на октябрь. Концерты были перенесены на следующий год, их точная дата пока неизвестна.

Изначально мировой тур Бибера Justice World Tour должен был стартовать в 2020-м году, однако он был перенесен из-за пандемии. В результате гастроли музыканта начались в феврале 2022 года. После выступлений в Италии и Бразилии Джастин перенес концерты на октябрь, позже отменив все остальные выступления. Певец принял решение сфокусироваться на своем здоровье.

Звёзды,Джастин Бибер,
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