Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках мирового тура

Ранее певец уже отменил 12 выступлений, запланированных на октябрь. Концерты были перенесены на следующий год, их точная дата пока неизвестна.

Изначально мировой тур Бибера Justice World Tour должен был стартовать в 2020-м году, однако он был перенесен из-за пандемии. В результате гастроли музыканта начались в феврале 2022 года. После выступлений в Италии и Бразилии Джастин перенес концерты на октябрь, позже отменив все остальные выступления. Певец принял решение сфокусироваться на своем здоровье.