Актриса и телеведущая поделилась секретами долгих отношений и рассказала, в каких случаях юмор не спасает

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Бывшая участница Comedy Woman в гостях у драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» рассказала о своей семейной жизни и дала совет современным молодым парам, как надолго сохранить отношения с партнером.

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«Работу с психологом никто не отменял, это номер один. Я постоянно веду с собой какие-то работы психологического характера. Нужно ходит к психологу, читать психологов, то есть заниматься собой: почему тебя раздражает твой партнер — это в первую очередь к себе вопросик», — отметила в беседе с ведущими Наталия Медведева.

37-летняя актриса и телеведущая замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем с 2012 года и еще долго встречалась с ним до брака. Сейчас у пары трое детей, и артистка сосредоточена в основном не на карьере, а на семье. С бывшими коллегами по проекту Comedy Woman, по ее словам, пути практически не пересекаются.

«Я — многодетная мать, а они чайлдфри. Темы не пересекаются, и мы не пересекаемся», — заявила Наталия Медведева в эфире «Авторадио».

Сейчас многие пары не спешат с замужеством, чтобы лучше узнать друг друга, но проблема в том, отметила артистка, что брак стирает предыдущие отношения, и все приходится начинать сначала.

«Знаете, после свадьбы жизнь только начинается. Я не знаю, магия это какая-то, энергия, но, когда ты женишься, все, что было, стирается и начинаются новые отношения, новый этап. А с детьми – еще новый этап. Все переворачивается, а ты только что-то понял, и все заново», – утверждает Медведева.

Артистка дала совет парам — жениться, чтобы все наконец прояснилось в отношениях.

«Женитесь быстрее, тогда разберетесь со всем быстрее, и это уже будет в копилку. А все, что до, как в пелене вообще», – говорит Наталия.

Но что делать, если пара, пережив разные этапы, достигает переломного момента, когда партнеры устают друг от друга, и даже дети не могут спасти отношения? Здесь, считает артистка, поможет только терпение, но не в привычной трактовке этого слова.

«Меня раздражает, когда это слово трактуют так: тебя бьют, а ты терпишь. Нет. Терпение должно быть в большей степени к самой себе, к своим раздражениям, эмоциям. Тебя начинает многое раздражать в партнере, как и его в тебе, наверное. Нужно успокоиться и терпеть себя, чтобы понять, почему так происходит, и поменять это», — поделилась артистка.

Можно пойти более простым путем — отдать детей бабушкам и начать развлекаться, лечить разлад весельем и юмором. Но этот рецепт не спасет отношения, считает Медведева, проблема, как нарыв, может вскрыться в любой момент.

«Это все мелочи. Юмор помогает, когда все легко и просто, когда вы на дне – никакие шутки не помогут», — уверена она.

В долгих отношениях есть разные этапы, но самый сложный из них — как раз, терпение, именно оно может вновь поднять все со дна.