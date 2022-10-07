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46 минут назад

Андрей Малахов подогрел слухи о своем разводе

New Magazine

Телеведущий оставил квартиру своей жене и ребенку.

Андрей Малахов подогрел слухи о своем разводе
Фото: New MagazineNew Magazine

Уже долгое время в Сети ходят слухи о том, что телеведущий Андрей Малахов на грани развода со своей женой Натальей Шкулевой. Однако мужчина пока не спешит комментировать, что происходит в его личной жизни. Но недавно он все же подлил масла в огонь. Малахов признался, что покинул столицу, где оставил четырехлетнего сына с Натальей. Кроме того, телеведущий отказался от московской прописки. Теперь место прописки у Андрея в родных Апатитах.

«Я распрощался с московской пропиской, прописался в городе, где я родился. В городе Апатиты Мурманской области. Здесь же открыл центр современного искусства», — признался Малахов. Кроме того, известно, что телеведущий передал собственную коллекцию картин в этот центр современного искусства «Сияние».

В последнее время Андрей Малахов все больше посещает светские тусовки и мероприятия. Однако раньше он регулярно делился семейным контентом, фотографиями с женой и сыном Александром. Это стало поводом для обсуждений, ведь Малахов всегда уделял огромное время семье и быту. Хотя источники приближенные к семейной паре отмечают, что Андрей и Наталья жили каждый своей жизнью.

Своим недавним заявлением об отказе от московской прописки, Малахов тонко намекнул на то, что в отношениях с супругой совсем не все гладко. Впрочем, обижать он ее не стал и оставил ей и сыну роскошные апартаменты. Кто-то осмелился предположить, что пара уже давно в разводе, но не хочет это афишировать. Возможно, они решили, что так будет удобнее для всех и спокойнее для их ребенка.

Звёзды,Наталья Шкулева,Андрей Малахов,
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