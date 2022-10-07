Кардашьян объяснила, почему женщины без ума от Пита Дэвидсона

Два месяца назад Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном. Знаменитости начали встречаться вскоре после развода Ким с Канье Уэстом. Но этот роман продлился не так долго, как ожидали и хотели того поклонники.

В зарубежных таблоидах писали, что для Кардашьян Дэвидсон был «просто веселым парнем на время» и ничего серьезного с ним она строить не планировала. А вот Пит наоборот: он мечтал о семье и даже признавался в интервью, что хочет детей от Ким.

Теперь же Ким сама решила объяснить, что было между ней и Дэвидсоном. В свежем эпизоде реалити-шоу о семье Кардашьян главная звезда клана призналась, что «у Пита самое доброе сердце». И подчеркнула, что причина, по которой комик покоряет знаменитых девушек, проста: у него прекрасный характер:

«Я вижу, что у людей сложилось определенное мнение на его счет, ведь он встречается со всеми «горячими» девушками Голливуда. Но знайте: он просто самый милый, самый вдумчивый человек на планете. Этим и покоряет».

Это милое признание было снято командой шоу, когда Ким ходила по магазинам в Италии в поисках подарков для Дэвидсона. Тогда герои еще были вместе.